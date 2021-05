Premier League atribuiu golo a Bruno Fernandes e jogador do Liverpool atira: «Isso são boas notícias!»

A carregar o vídeo ...

O Liverpool saiu a vencer de Old Trafford, mas a noite começou da pior forma, com um tento do Manchester United num lance no qual Bruno Fernandes contou com o 'auxílio' de Nat Phillips na obtenção do golo. Após a partida, a Sky Sports questionou o defesa do Liverpool por esse lance e deu-lhe a boa nova: a Premier League não tinha considerado autogolo, mas sim golo do português. A resposta de Phillips foi... insólita!