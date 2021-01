A carregar o vídeo ...

Tomas Soucek viveu esta sexta-feira um início de ano bastante positivo, ao marcar o golo da vitória do West Ham sobre o Everton, naquele que foi a sua primeira experiência a jogar logo a 1 de janeiro. Algo bem diferente do habitual para alguém que normalmente tem "três semanas de férias" e que por esta altura come "muita salada de batata na Rep. Checa".