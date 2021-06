Premonição de Fernando Santos versão Euro'2020? «Mantenho a convicção, caso contrário levava as malas para Sevilha»

A carregar o vídeo ...

Em 2016, causou sensação a premonição de Fernando Santos, onde dizia que iria voltar apenas dia 11 e em festa. A mesma cumpriu-se e, agora, pode estar a caminho a 'versão 2020'. Hoje, em conversa com os jornalistas, o selecionador deixou claro que não vai levar as malas para Sevilha, palco do jogo de domingo com a Bélgica, pois não conta ir já de férias.