Preservativos veganos e sem glúten? A 'inocentada' que faz furor em Espanha

O 28 de dezembro é o Dia dos Inocentes (uma espécie de dia das mentiras) em Espanha e não se admire se vir do outro lado da fronteira várias notícias algo 'estranhas'. A tradição ainda é o que era e os principais títulos não fugiram a ela, mas há também clubes que alinham na brincadeira.



Como o caso do Hereda San Pablo Burgos, da Liga ACB, que decidiu pregar uma partida a um jogador e ao seu treinador, ao colocá-los numa ação promocional de assinatura de um acordo de patrocínio com uma empresa de produção de preservativos veganos e sem glúten. Vítimas da 'inocentada', Joan Peñarroya e Miquel Salvó riram-se num primeiro momento, mas depois lá conseguiram voltar ao 'modo sério'... bem, mais ou menos!