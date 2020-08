A carregar o vídeo ...

O Esporte Clube Vitória-Ceará, da Taça do Brasil, terminou com uma vitória dos visitantes por 4-3 em jogo 'resolvido' em cima do minuto 90. Visivelmente transtornado, o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, interrompeu a flash interview do jogador do conjunto adversário para o ameaçar [Vídeo: Twitter]