Presidente bielorrusso sem medo do coronavírus: «Não há nenhum vírus aqui. Vês alguma coisa?»

A carregar o vídeo ...

Depois de Donald Trump, Jair Bolsonaro ou Boris Johnson, o presidente bielorrusso é o mais recente integrante do grupo de líderes nacionais que não está a levar nada a sério a ameaça do coronavírus. Poucos dias depois de ter recomendado o uso de vodka para 'matar o bicho', Alexandr Lukashenko voltou a desvalorizar a situação e até disse que o hóquei no gelo também pode ajudar a impedir o contágio. (Vídeo: Omnisport)