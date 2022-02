Presidente da Bielorrússia ignora guerra na Ucrânia e mostra dotes a esquiar e no biatlo

A carregar o vídeo ...

A guerra prossegue na Ucrânia e com ajuda direta da Bielorrússia, que permite que as tropas russas entrem pelo seu território a caminho das cidades ucranianos. Ainda assim, o presidente daquele país, Alexander Lukashenko, que se mostra um grande aliado da Rússia de Vladimir Putin, não faltou a um evento de desportos de inverno em Raubichi, na Bielorrússia, a envolver vários jovens desportistas. De sorriso nos lábios e a evitar falar sobre a guerra em solo ucraniano, Lukashenko mostrou como estão os seus dotes a esquiar e também no biatlo, onde experimentou a pontaria.