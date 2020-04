Presidente da FIFA admite a Ronaldo: «Não vale a pena arriscar a vida por um jogo de futebol»

A carregar o vídeo ...

Em conversa via videoconferência com o antigo futebolsita brasileiro Ronaldo, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou o futebol não deve ter pressa para regressar enquanto a pandemia do coronavírus não estiver controlada. "A saúde em primeiro lugar. Se há risco, não se joga. A situação é séria. Não vale a pena arriscar a vida das pessoas por um jogo de futebol", afirmou o dirigente.