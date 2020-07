Presidente de clube turco 'fintou' castigo e viu jogo numa grua

A carregar o vídeo ...

Murat Sancak, presidente do Adana Demirspor, está castigado desde outubro e impedido de entrar nos estádios da 2.ª liga turca. Este domingo, por não querer perder um jogo que podia ser decisivo, recorreu a uma grua para assistir ao triunfo da sua equipa (3-2) no reduto do Umraniyespor, na 33.ª e penúltima jornada, e mantém viva a esperança de subir diretamente à 1.ª divisão. O Adana é 3.º classificado e parte para a derradeira ronda a um ponto do 2.º (Erzurum), sendo que os dois primeiros sobem diretamente (do 3.º ao 6.º vai jogar-se um playoff para uma terceira vaga) e o 1.º lugar e respetivo título de campeão foi este domingo garantido pelo Hatayspor, onde atua o português Hélder Barbosa