Presidente do Flamengo anuncia desistência de torneio devido à saída de Jorge Jesus

Rodolfo Landim abordou pela primeira vez a saída de Jorge Jesus do comando técnico do Flamengo, num vídeo enviado a Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, no qual anuncia e justifica a decisão do clube em abdicar de disputar um torneio quadrangular de preparação para o Brasileirão. Nesse vídeo, partilhado pelo líder do Atlético nas redes sociais, Landim explica que essa decisão se deveu precisamente à saída de JJ e pelo momento complicado que o clube atravessa devido a esta mudança.