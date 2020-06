Presidente do Flamengo nem quer pensar no assunto e sublinha "mão abençoada" de Jorge Jesus

A carregar o vídeo ...

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim negou ter recebido qualquer proposta por Gerson, admitindo mesmo que esse é um assunto em que nem quer pensar. "A gente está muito feliz, ele é um rubro-negro, encaixou muito bem, não quero nem pensar nesse assunto", disse, sublinhando a "mão abençoada de Jorge Jesus" na adaptação do médio de 23 anos. Landim foi convidado do programa 'Bem amigos' esta segunda-feira.