O desespero de Vieirinha ao ver presidente do PAOK com arma: campeonato está suspenso

Ivan Savvidis, presidente do PAOK, protagonizou domingo um momento insóliro no duelo com o AEK, quando depois de um golo ter sido anulado à sua equipa, aos 90'+7, decidiu invadir o relvado e protestar de enérgica com o árbitro da partida. No meio da confusão, note-se o desespero de Vieirinha perante toda a situação. Já esta segunda-feira, o governo suspendeu o campeonato.