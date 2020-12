Presidente do Paris SG deu camisola autografada por todo o plantel a Pierre Webo

A carregar o vídeo ...

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do Paris SG, deu a Pierre Webo uma camisola autografada por todo o plantel parisiense, logo depois do triunfo sobre o Basaksehir ( 5-1 ), uma partida que foi hoje reatada devido às acusações de racismo ao 4.º árbitro . Recorde-se que o juiz Sebastian Coltescu disse "este negro" quando se referia ao adjunto do clube turco, gerando enorme revolta entre jogadores das duas equipas.