A carregar o vídeo ...

António Silva Campos vai estar em destaque este domingo em todas as plataformas de Record. O presidente do Rio Ave aborda vários temas, entre eles o intenso mercado de transferências dos vila-condenses. Por exemplo, Nuno Santos e Taremi provocaram uma luta entre Sporting e FC Porto. Uma entrevista de Vítor Pinto e André Gonçalves com imagem de José Gageiro.