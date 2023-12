A carregar o vídeo ...

Andrés Rueda, presidente do Santos, pediu desculpa aos adeptos do clube, garantindo estar "completamente arrasado" com o 17.º lugar do Brasileirão e respetiva descida de divisão. Num curto vídeo publicado nas redes sociais, o máximo dirigente disse ainda que essa dor o vai "acompanhar para sempre". Refira-se que o Santos vai a eleições hoje, sábado. (Vídeo: Santos)