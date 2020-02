Presidente do V. Guimarães nega racismo no clube em exclusivo a Record: «Tivemos capitães que eram de cor»

A carregar o vídeo ...

Em entrevista a Record, Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, falou sobre o caso de racismo contra Marega verificado no encontro com o FC Porto, no passado domingo. Na primeira grande entrevista após assumir a liderança do clube há meio ano, Pinto Lisboa abordou este e outros temas, respondendo a todas as questões do nosso jornal. Para ler este sábado na edição impressa de Record e também no Record Premium!