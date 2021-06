Primeira etapa do Tour'2021 marcada por duas violentas quedas

A carregar o vídeo ...

A etapa inaugural do Tour'2021 foi tudo menos fácil para os ciclistas. Para lá da violenta queda provocada por uma adepta , a tirada ficou ainda marcada por uma segunda, esta ainda mais violenta, mas no caso sem influência externa, mas que deixou bem marcados nomes importantes para a geral. Michael Woods, Miguel Ángel López e Richie Porte foram alguns dos envolvidos, saíndo com marcas vísiveis, tanto no corpo como nos tempos finais. Também Chris Froome, que voltava precisamente depois de uma longa paragem devido a queda, foi um dos afetados e a sua continuidade está em causa.