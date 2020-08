Primeira-ministra escocesa e o adiamento dos jogos de Celtic e Aberdeen: «Para a próxima será um cartão vermelho»

A carregar o vídeo ...

Polémica na Escócia. A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, veio esta terça-feira a público comentar a quebra de protocolo por parte de Boli Bolingoli-Mbombo, médio do Celtic, e os casos positivos por Covid-19 no plantel do Aberdeen, equipas que estarão de fora da próxima jornada do campeonato escocês. De acordo com a ministra, que apelou à gíria futebolística para justificar a decisão, "este foi um cartão amarelo, para a próxima será vermelho", disse. [Vídeo: Gov.Scot / Twitter]