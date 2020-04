Primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 foi em Portugal há 35 anos

A carregar o vídeo ...

21 de abril de 1985. Há precisamente 35 anos o Autódromo do Estoril recebia um Grande Prémio de Portugal que entrou para a história da Fórmula 1 com primeira vitória da carreira de Ayrton Senna. Ao serviço da Lotus, o piloto brasileiro conquistou a sua primeira pole position de sempre e no dia seguinte venceu uma corrida muito atribulada e disputada sob forte chuva, que valeu a Senna a subida ao lugar mais alto do pódio da categoria pela primeira vez. [Vídeo: Twitter F1].