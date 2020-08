Primeira vitória, um novo BMW para casa: Miguel Oliveira nem sabe o que dizer...

A carregar o vídeo ...

Da emoção à euforia. Miguel Oliveira viveu este domingo na Áustria um fim de semana para recordar, com a primeira vitória no MotoGP e também um prémio muito especial: um novo bólide para a sua garagem, por oferta da BMW, a patrocinadora do GP da Estíria. Um conjunto de feitos que deixaram o piloto português de sorriso rasgado no rosto, como se pode ver nesta entrevista à BT Sport.