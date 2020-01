Primeiro jogo, primeiro golo: eis a estreia de Ibrahimovic a marcar pelo AC Milan

A carregar o vídeo ...

Na melhor do que começar com o pé direito. Zlatan Ibrahimovic realizou, esta sexta-feira, o primeiro jogo com a camisola do AC Milan e voltou a fazer aquilo que mais bem sabe... marcar golos. O avançado sueco, de 38 anos, apontou um dos golos do triunfo da formação rossoneri num jogo-treino diante do Rhodense, formação do quinto escalão italiano de futebol. [Vídeo: Twitter / AC Milan]