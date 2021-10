Problema resolvido: os ténis ainda cheiram mal mas Andy Murray já tem a aliança de volta

A carregar o vídeo ...

O tenista Andy Murray esteve em apuros. Esta quarta-feira o britânico utilizou as redes sociais para contar a história de como tinhae os ténis que utiliza para treinar. O jogador contou que costuma prender a aliança aos ténis enquanto joga e, depois de um encontro no torneio de Indian Wells, os ténis do jogador, segundo o próprio, estavam com um péssimo cheiro. De modo a não espalhar o cheiro pela casa, o antigo número 1 do mundo deixou os ténis na rua. Na manhã seguinte, não só lhe tinham roubado os ténis como o anel. Porém, um dia depois do atleta ter publicado a mensagem nas redes sociais, a aliança foi devolvida e os ténis também. Murray não escondeu o contentamento mas assegurou que "os ténis ainda tresandam". [Créditos: Instagram/AndyMurray]