Prodígio ganês do Sporting continua de pé quente e marcou mais um grande golo

Fatawu Issahaku, considerado um dos grandes talentos do futebol ganês e africano, já está garantido como jogador do Sporting e continua a impressionar antes da chegada à Academia, prevista para março de 2022. Dias depois de anotar um grande golo pelo Dreams FC, em jogo da 1ª liga do Gana, o jovem avançado voltou a fazer o gosto ao pé, desta vez num belo remate de longe num particular da seleção A do seu país, realizado à porta fechada. Refira-se que Issahaku integra a convocatória para a dupla jornada da qualificação africana para o Mundial'2022, com o Gana a defrontar Etiópia (quinta-feira) e África do Sul (domingo). [Vídeo: Youtube Citi Sports Ghana]