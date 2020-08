'Professor' Hugo Vieira ensina português ao 'aluno' Fujimoto

A carregar o vídeo ...

A diversidade em termos de origem dos reforços tem sido uma das grandes imagens do mercado do Gil Vicente para o ataque à temporada 2020/21. Kanya Fujimoto, médio japonês de 21 anos, é uma das caras novas no plantel. Aproveitando o facto de Hugo Vieira já ter jogado no Japão, o clube lançou um vídeo com o avançado a dar uma aula de português a Fujimoto [Vídeo Facebook Gil Vicente]