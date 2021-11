'Professor' Verratti dá aula de francês a Donnarumma e arranca gargalhadas

Marco Verratti é italiano mas está em França desde 2012, altura em que ingressou no PSG proveniente dos italianos do Pescara. Já Donnarrumma mudou-se este verão para a capital francesa, naquela que é a primeira aventura do guardião transalpino fora do país natal. Terá sido a pensar nisso que o médio do PSG deu uma autêntica aula de francês a Donnarruma e arrancou umas quantas gargalhadas ao jovem guarda-redes. [Vídeo: One Football]