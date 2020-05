A carregar o vídeo ...

Centenas de profissionais de saúde viraram as costas à primeira-ministra belga numa visita de Sophie Wilmes a um hospital em Bruxelas. Foi uma espécie de 'guarda de desonra', em protesto com a forma como o governo lidou a crise pandémica, bem como com a recente legislação laboral aprovada para o setor da saúde. (Vídeo Twitter)