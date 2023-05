Projeto para a nova Bombonera vê a luz do dia e está projetado para... 112 mil espectadores!

A carregar o vídeo ...

O candidato à presidência do Boca Juniors, Jorge Reale, revelou um projeto para melhorar e expandir o mítico estádio La Bombonera, que hoje acolhe um máximo de 54 mil pessoas. Um novo recinto albergaria... 112 mil espectadores! Os custos não são revelados nem a forma de pagar as obras do mesmo, para um emblema que não vive dias desafogados mas fica o sonho para os adeptos xeneizes.