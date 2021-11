Promessa cumprida: Mourinho já ofereceu ténis ao 'miúdo' Afena-Gyan pelos golos em Génova

A carregar o vídeo ...

José Mourinho prometeu... e cumpriu. Felix Afena-Gyan entrou´em campo aos 75 minutos e fez os dois golos da vitória da Roma em Génova, o que levou o treinador português a revelar, no final da partida, que havia prometido ao jovem avançado comprar-lhe um par de ténis de 800 euros caso marcasse. E Mourinho não perdeu tempo a cumprir com a palavra. Esta segunda-feira, o técnico da Roma brindou o ganês, de 18 anos, com o merecido presente.