Promessa do futebol chinês assinou pelo Sporting e até abriu bolinhos da sorte na apresentação

O Sporting voltou a recorrer à originalidade para apresentar mais um reforço para a nova época. Desta feita foi Shen Menglu , extremo chinesa de 19 anos, vista como uma promessa do futebol asiático. A jogadora recebeu uma caixa com bolinhos da sorte, dentro dos quais surge uma mensagem em chinês, num papel do Sporting. Depois de a ler em voz alta, Menglu deixou escapar um "Viva o Sporting". Vale a pena ver. [Vídeo: Sporting CP]