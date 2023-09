Prometeram e cumpriram: manifestantes deixam marca no arranque da Maratona de Berlim

A carregar o vídeo ...

Depois de nos dias prévios ter deixado a sua marca ao pintar as paredes da Porta de Brandemburgo, o grupo Última Geração tinha prometido deixar marca também na Maratona de Berlim e assim o fez. Antes do arranque da prova, o movimento de ambientalistas, que reivindica que a Alemanha deixe de usar combustíveis fósseis até 2030, saltou a segurança e pintou as estradas onde, minutos depois, os corredores iam passar. Acabaram travados pelas forças da autoridade, mas a marca ficou deixada.