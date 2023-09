Prometeu... e cumpriu: adepto corre todo nu no Marquês de Pombal após aposta com João Félix

A carregar o vídeo ...

As promessas são para se cumprir, é o que dizem... e com razão! Um adepto portuguêsque se João Félix marcasse no Portugal-Luxemburgo, partida em que a equipa das quinas acabou por aplicar a maior goleada da sua história (9-0), que correria todo nu no Marquês de Pombal. O craque português marcou e ainda comentou a publicação do referido adepto, quase que obrigando-o a cumprir a promessa feita. A 'prova' foi partilhada esta noite nas redes sociais, com imagens (algumas partes censuradas) de todo o procedimento.