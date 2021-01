Protesto com pipocas, treinador e Dani Alves na mira: adeptos do São Paulo exigem mudanças

A carregar o vídeo ...

Um grupo de cerca 50 adeptos reuniu-se esta sexta-feira em frente ao centro de treinos do São Paulo, mostrando o desagrado pelo atual momento da equipa: pedem a demissão do treinador Fernando Diniz e que Daniel Alves vá para o banco, como medidas a tomar para terminar com um jejum de 12 anos - última vez que conquistaram o título de campeão. Imagens do protesto foram publicadas nas redes sociais, mostram pipocas no chão - atiradas por adeptos apelidando equipa de "pipoqueira", faixas de protesto e cânticos, pedindo "respeito à camisa tricolor".