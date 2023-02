Protesto original em Vila Praia de Âncora: equipa não toca na bola por 5 minutos em resposta a castigo

A carregar o vídeo ...

O Ancorense foi punido pela AF Viana do Castelo e deu a resposta ante o Desportivo de Monção B. De que forma? Recusando jogar durante cinco minutos, apontando aos cinco pontos deduzidos pelo Conselho de Disciplina daquela associação, que retira a hipótese da equipa de Vila Praia de Âncora lutar pela subida esta temporada, como Record explicou . O vídeo mostrado mostra a postura do Ancorense e, apesar de terminar com a equipa já com bola, não mostra tudo, uma vez que houve mais protesto para lá do final da gravação.