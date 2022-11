Prova de atletismo nos Estados Unidos acaba em violenta queda contra as barreiras

A carregar o vídeo ...

A época do 'Thanksgiving', o Dia de Ação de Graças, é marcada também pelos chamados 'Turkey Trot', corridas populares que enchem as ruas norte-americanas de boa disposição. Só que, aqui e ali, há casos em que a boa disposição é trocada pela animosidade e rivalidade. Foi o que sucedeu em Troy, no estado de Nova Iorque, onde uma destas corridas acabou numa ação mais típica de desportos de contacto, quando em cima da linha da meta, na luta pelo quarto lugar, um corredor se chegou para o lado para tentar impedir a passagem de outro. A cena acabou da pior forma, com ambos a caírem, um deles a bater com alguma violência nas barreiras. E o mais incrível de tudo é que o corredor que provocou a queda, antes de saber se o outro corredor estava bem... decidiu parar o relógio.



Podia pensar-se que este sprint e este movimento teria sido para ganhar qualquer prémio monetário, mas a verdade é que o prize money da prova apenas pagava aos três primeiros...