Provocaram Hulk por causa da 'sobrinha' e a reação foi inesperada

O avançado brasileiro Hulk demonstrou esta madrugada um enorme fair play e sentido de humor, quando respondeu de uma forma super tranquila a uma provocação vinda da bancada antes do duelo com o Fortaleza. Em causa está a recente vida amorosa do ex-FC Porto, que levou os fãs contrários a visá-lo em busca de um ponto de desconcentração. Hulk ouviu, virou-se para a bancada, sorriu e ainda acenou, levando à loucura dos adeptos em causa.