O PSG chegou esta terça-feira a Madrid, onde amanhã defronta o Real, na segunda mão dos oitavos-de-final da Champions, e no aeroporto os adeptos gritaram o nome de Mbappé e de Messi. O avançado francês, que está na mira dos merengues para o próximo verão, não estava a coxear (ontem sofreu uma pancada no treino) e respondeu com um aceno. (Vídeo El Chiringuito/Twitter)