Um adepto do Sporting foi detido no Estádio da Luz pelo arremesso de uma cadeira contra dois polícias, durante o triunfo dos leões frente ao Benfica, por 3-1 , na 13.ª jornada da Liga Bwin. A sub-comissária da Polícia de Segurança Pública (PSP), Laura Bicheiro, falou aos jornalistas, após o final do dérbi lisboeta.