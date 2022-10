A carregar o vídeo ...

A PSP fez escolta aos adeptos do Marselha desde o metro de Telheiras, onde o grupo de cerca de 100 apoiantes do clube francês se juntou, até ao Estádio de Alvalade. Com um perímetro de segurança bem definido, a polícia controlou os adeptos, ainda que tivessem sido acesas algumas tochas.