Já depois de Sérvia ter vencido a Alemanha, num cenário que complicou as contas de Portugal na qualificação para o Mundial 2023, o conjunto luso está neste momento a defrontar a Bulgária. Ciente da importância do encontro, os adeptos portugueses fizeram questão de marcar presença no Estádio Cidade de Barcelos, sendo audível o apoio durante o hino.