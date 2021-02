No jogo que marca o regresso dos adeptos às bancadas na Liga NOS, o Santa Clara entrou a ganhar diante do Paços de Ferreira com um daqueles golos que merece mesmo ter público a assistir. De fora da área, com um forte disparo, o brasileiro abriu a contagem com um golaço, que naturalmente levou à loucura os mais de mil adeptos presentes no Estádio de São Miguel.