Pumas anuncia rescisão por "justa causa" com Dani Alves: «A conduta de uma pessoa não pode prejudicar a nossa filosofia»

Leopoldo Silva, presidente do PUMAS, anunciou esta sexta-feira a rescisão de contrato "por justa causa" com Dani Alves, hoje detido por suspeita de violação. "Não podemos permitir que a conduta de uma pessoa prejudique a nossa filosofia de trabalho que tem sido um exemplo na história do clube e para o desenvolvimento de jovens desportistas no nosso país", referiu o dirigente dos mexicanos em conferência de imprensa.