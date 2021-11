Pumas vence após reviravolta épica e jogador comemorou resultado com calduço a um Polícia

A carregar o vídeo ...

O Pumas bateu, por 4-3, na noite de segunda-feira o Cruz Azul, para o campeonato mexicano de futebol, após uma reviravolta tremenda e Erik Lira decidiu comemorá-la com... calduço a um Polícia que se encontrava na direção do túnel de acesso aos balneários. Antes, o mesmo jogador tinha comemorado uns dos golos abanando a cabeça de um membro da equipa de Proteção Civil que se encontrava no estádio.