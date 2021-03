A carregar o vídeo ...

Numa altura em que tanto se fala num Barcelona longe do seu melhor, do Qatar chega um vídeo que a imprensa espanhola diz ter "puro ADN Barça". Nele é possível ver-se a palestra dada por Xavi Hernández antes do duelo com o Umm Salal, que acabaria por dar ao Al Sadd a conquista da Liga. Refira-se que este foi já o sexto título da antiga glória culé nos qataris.