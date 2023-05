Pusemos Márcio Sousa a rever os golos da final do Euro sub-17 (e a emoção é a mesma 20 anos depois)

A carregar o vídeo ...

A 17 de maio de 2023, há precisamente 20 anos, Portugal s derrotou a Espanha por 2-1 na final do Europeu sub-17, num jogo disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu. E Márcio Sousa foi determinante para a conquista, já que do seu pé esquerdo saíram os dois golos da vitória portuguesa que levou à loucura os milhares de portugueses que estavam nas bancadas e os milhões que seguiram a partida pela televisão. Em conversa com Record, Márcio Sousa recordou e descreveu os dois lances ‘de génio’ que valeram o título a Portugal.