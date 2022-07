A carregar o vídeo ...

O Puskás Akadémia, adversário do V. Guimarães esta quinta-feira (20h30) na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Conference League, fez logo pela manhã o último treino antes do duelo com os minhotos - que se joga no D. Afonso Henriques -, numa sessão que teve lugar na Cidade Desportiva do... Sp. Braga. (Vídeo: Instagram/Puskás Akadémia)