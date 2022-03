«Putin é o real responsável»: treinadores da Premier League e as sanções ao Chelsea

O Chelsea está impossibilitado de vender bilhetes ou produtos de merchandising, além de não poder reforçar-se no mercado no verão, devido ao congelamento dos bens de Roman Abramovich. Questionados sobre a situação atual dos blues, Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool), Antonio Conte (Tottenham), Mikel Arteta (Arsenal) e o próprio Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, lamentaram o sucedido. [Vídeo: One Football]