Puxou para dentro e cá vai disto: o golão de Carlinhos aos 90'+6 que deu a vitória ao Portimonense em Guimarães

Golaço aos 90'+6 para decidir um jogo? Não há problemas, chamem o Carlinhos. O avançado do Portimonense brilhou este domingo frente ao V. Guimarães com um 'bis', com o último golo a surgir nos últimos instantes da partida fruto de um grande momento individual. O golo do avançado merece destaque ainda por um outro motivo: permitiu ao Portimonense somar a sua primeira vitória esta temporada no campeonato. [Vídeo: VSports]