Qatar: Draxler marcou dois golos e depois abandonou o relvado… antes do jogo acabar

Julen Draxler protagonizou um momento insólito no último jogo do Al Ahli a contar para a 3.ª jornada da Liga do Qatar. O antigo jogador do Benfica foi suplente utilizado – entrou ao intervalo – e marcou dois golos que, no entanto, não evitaram a derrota (2-4) da equipa treinada por Pepa frente ao Qatar SC de Hélio Sousa. Aos 90'+5, passou a bola para um colega, mas decidiu abandonar o relvado e ir para os balneários quando ainda faltavam três minutos para o jogo terminar.