Chris Willock, extremo inglês que está de saída do Benfica para o Queens Park Rangers (QPR), foi oficializado esta segunda-feira no emblema do Championship de maneira (bem) original. O vídeo que serviu de apresentação do novo reforço teve Adel Taarabt como protagonista e ainda um grupo de Whatsapp 'antigo'. [Vídeo: QPR]