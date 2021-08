Qual deles o pior: o insólito lance que dá que falar na Holanda

A carregar o vídeo ...

Aos 21 anos, o dinamarquês Victor Jensen tenta seguir os passos de alguns dos seus compatriotas no Ajax, mas a julgar por aquilo que fez este fim de semana, no encontro entre a equipa B dos de Amesterdão e o ADO Den Haag... tem muito para melhorar. Bem, o guarda-redes Luuk Koopmans também não esteve propriamente no seu melhor, mas Jensen exagerou. No final, para mal dos pecados do avançado, o Ajax B perdeu por 2-0.